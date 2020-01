Prescrizione, Calenda boccia la riforma | “Vi dico perchè non funzionerà” (Di martedì 7 gennaio 2020) Il leader di Azione Carlo Calenda, protagonista di un presidio davanti a Montecitorio, boccia la riforma sulla Prescrizione. “Porterà soltanto a processi più lunghi. Per un cittadino, essere sotto processo è già una pena” Mentre il governo attende di discutere lo stop alla Prescrizione dopo il primo grado, Azione e + Europa sono scesi puntalmente … L'articolo Prescrizione, Calenda boccia la riforma “Vi dico perchè non funzionerà” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

SalvatoreAttina : RT @repubblica: Bonino e Calenda in piazza contro lo stop alla prescrizione: 'Stato di diritto a pezzi, non cederemo alla barbarie' [aggior… - Rosenkavalier70 : RT @repubblica: Bonino e Calenda in piazza contro lo stop alla prescrizione: 'Stato di diritto a pezzi, non cederemo alla barbarie' [aggior… - Maurizio62 : RT @repubblica: Bonino e Calenda in piazza contro lo stop alla prescrizione: 'Stato di diritto a pezzi, non cederemo alla barbarie' [aggior… -