Morte Soleimani, massima allerta negli Stati Uniti: possibili attacchi con droni (Di martedì 7 gennaio 2020) massima allerta negli Stati Uniti per possibili attacchi con droni da parte dell’Iran. Teheran: “Stiamo valutando 13 scenari di vendetta”. WASHINGTON (Stati Uniti) – massima allerta negli Stati Uniti per possibili attacchi con droni. Secondo quanto riferito dalla Cnn che cita due dirigenti americani, il Pentagono ha alzato al livello più alto l’attenzione per eventuali blitz da parte di Teheran che in questi ultimi giorni ha iniziato movimenti di equipaggiamenti militari. L’Iran promette vendetta: “13 scenari in fase di valutazione” allerta massima negli Stati Uniti con l’Iran che è pronta a colpire. Nessun passo indietro da parte di Teheran come conferma il segretario del Consiglio, Ali Shamkhani. “Annuncio che sono Stati 13 gli scenari valutati per la vendetta dopo l’assassinio del generale Soleimani e anche ... Leggi la notizia su newsmondo

