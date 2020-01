Milano Fashion Week uomo 2020: le date, le sfilate e gli eventi (Di martedì 7 gennaio 2020) Si aprirà il 10 e si concluderà il 14 gennaio la Milano Fashion Week 2020 dedicata alla moda uomo. Saranno 80 in totale le collezioni presentate durante questa edizione. La Camera della moda italiana ha spiegato attraverso una nota che le presentazioni su appuntamento sono 5, 19 gli eventi moda e 6 quelli culturali. Milano Fashion Week uomo 2020 Ad aprire le danze sarà Dsquared2, seguito dalle sfilate di Iceberg, Miaoran, Msgm, N.21, Prada e Salvatore Ferragamo. Si occuperà di concludere la settimana della moda Gucci. Il 2020 sarà anche l’anno dei debutti per Fabio Quaranta, Han Kjøbenhavn e Reshake. “Siamo molto soddisfatti della collaborazione con il British Fashion Council e Confartigianato Imprese – ha scritto in una nota il presidente di Camera nazionale della moda italiana (Cnmi), Carlo Capasa -. Siamo grati al Mise e Ice per il loro supporto. Come Cnmi siamo ... Leggi la notizia su notizie

MyBeautyBlogEly : Milano Fashion Week : Prada rinnova il classico tailleur - Petali_Preziosi : vieni a trovarmi nei miei negozi online #fashion #addict #style #sapevatelo #milano #shop January 07, 2020 at 06:00PM - pureposemendes : g eazy a milano a far cosaaa la fashion week non è ancora iniziata ?!? -