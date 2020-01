Mezzo chilo di hashish per i clan di Secondigliano: due arresti (Di martedì 7 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Sono stati fermati in via Aspreno Galante, durante un posto di controllo di routine nel rione Berlingieri. Conducente e passeggero, rispettivamente di 19 e 16 anni, tradivano agitazione e per questo sono stati perquisiti. Così i carabinieri della stazione di San Pietro a Patierno hanno rinvenuto – sotto ad uno dei tappetini dell’auto – 5 panetti di hashish del peso complessivo di 480 grammi. Oltre alla droga – ancora da suddividere in dosi per lo smercio – i militari hanno trovato nelle tasche del più giovane 710 euro in contante e in quelle del 19 enne 350 euro in banconote di piccolo taglio. Arrestati per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, i due incensurati sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa di giudizio. L'articolo Mezzo chilo di hashish per i clan di Secondigliano: due arresti proviene da ... Leggi la notizia su anteprima24

