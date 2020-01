Lufthansa su Alitalia: "Iniziare da una partnership. Il nostro successo ottenuto a caro prezzo" (Di martedì 7 gennaio 2020) Non un investimento, ma una partnership per Alitalia. È la proposta di Lufthansa, che fa sapere: “Nonostante gli incontri positivi avuti finora con Fs e Atlantia non abbiamo finora trovato un piano comune che consenta a Lufthansa di proporre un investimento” in Alitalia. Per questo l’idea è “di cominciare da una partnership commerciale” che, secondo le stime, “potrebbe generare un risultato annuale di più di 100 milioni di euro in più per Alitalia”. Lo ha detto il responsabile per Lufthansa del dossier Alitalia, Joerg Eberhart, presidente e ceo di Air Dolomiti, in audizione alla commissione Trasporti della Camera. “Dal nostro punto di vista per un rilancio di Alitalia è più vantaggiosa una forte partnership che un investimento una tantum”, ha continuato.Eberhart ha poi sottolineato ... Leggi la notizia su huffingtonpost

