Libia, Di Maio dopo il vertice Ue vola in Turchia: «L’Europa parli con una sola voce». Le truppe di Haftar avanzano oltre Sirte – Video (Di martedì 7 gennaio 2020) Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a conclusione del vertice di Bruxelles su Libia, Iraq e crisi Usa-Iran a cui ha partecipato insieme ai suoi omologhi di Francia, Germania e Regno Unito, ha chiarito la posizione del governo italiano. In Libia «bisogna parlare con tutti» e «convincerli a cessare il fuoco». «Questa è stata una riunione importante – ha spiegato Di Maio – abbiamo chiesto che L’Europa da domani prenda decisioni importanti. Come Italia tuteliamo nostri interessi quando chiediamo di intervenire sulla Libia, ma la crisi non è solo un problema italiano per l’immigrazione, ma anche per il terrorismo in tutta L’Europa. L’Unione europea deve parlare con una sola voce». Luigi Di Maio a vertice di Bruxelles sulla Libia con l’omologo tedesco Heiko Maas, francese Jean-Yves Le Drian e britannico Dominic Raab oltre all’alto rappresentante della Ue per la ... Leggi la notizia su open.online

NicolaPorro : #DiMaio al Fatto (unico giornale che gli crede): in #Libia la risolvo io! L’insostenibile inconsistenza della #Ue.… - matteosalvinimi : #Salvini: su #Soleimani: per Di Maio è colpa di Salvini? Fino ad agosto l’interlocutore principale libico era l’Ita… - Agenzia_Ansa : 'La violenza in Libia e Iran espone l'Italia a ritorsioni', scrive su Fb il ministro degli Esteri @luigidimaio , ag… -