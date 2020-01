In preda a un delirio sferra un pugno in faccia al vicino: 43enne trasportato al Rummo (Di martedì 7 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSan Nicola Manfredi (Bn) – Questa sera in via Matteotti a San Nicola Manfredi, un uomo di 43 anni con problemi di natura psichiatrici ha aggredito un vicino di casa con un pugno in pieno volto accusandolo di correre troppo con la macchina, ma lui stava beatamente camminando a piedi. La mamma ha chiamato il 118 che prontamente, a sua volta, ha allertato i carabinieri e il personale del Centro Igiene Mentale che ha avviato una lunga trattativa con il paziente per scongiurare il Tso. Ma non c’è stato verso, visto che, come dice la psichiatra intervenuta sul posto, il 43enne era in preda ad una fase acuta di delirio di persecuzione con agitazione psicomotoria, il comandante dei vigili urbani di San Nicola si è recato in Comune per fare firmare al Sindaco l’ordinanza del Tso. Dopo circa tre ore il 43enne è stato trasportato dal 118 ... Leggi la notizia su anteprima24

