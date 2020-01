Flirtare con i colleghi riduce lo stress (Di martedì 7 gennaio 2020) Incrociare furtivamente lo sguardo con la collega, ricevere un complimento fatto con grazia, scambiarsi qualche battuta misuratamente maliziosa. Flirtare sul posto di lavoro, insomma, sarebbe non solo una pratica abbastanza innocua, ma anche un utile antistress: lo dimostrano le nuove ricerche della Washington State University. Flirt, non molestie Lo studio, pubblicato su Organizational Behaviour and Human Decision Processes, si concentra sul «flirt leggero». Che non ha nulla a che vedere con le persistenti e indesiderate molestie sessuali che sono talvolta perpetrate da chi ricopre posizioni influenti: essere bersaglio di molestie crea stress, mentre, come hanno scoperto Leah Sheppard, autrice principale, e la sua squadra della Washington State University, un flirt controllato può alleviare tensioni e nervosismo. Nello studio, Sheppard e ricercatori degli Stati Uniti, ... Leggi la notizia su gqitalia

