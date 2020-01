Fabregas: “Sarri non è flessibile ma è un brav’uomo, Conte il più duro di tutti” (Di martedì 7 gennaio 2020) Chiedi a Cesc, e lui, Fabregas, risponde su Twitter alle domande dei tifosi. Il centrocampista spagnolo che ora gioca nel Monaco è stato allenato al Chelsea sia da Conte che da Sarri, che ora, tornati in Italia, si giocano lo scudetto. Parla di entrambi. E su Sarri, oltre alla risposta, è indicativa anche la domanda dell’utente: “Sarri è l’allenatore più noioso tra quelli delle grandi squadre?”. Fabregas ammorbidisce un po’ il concetto: “Ha le sue tattiche e morirebbe per loro. Non è molto flessibile ma lasciatemi dire che è un brav’uomo, con un grande cuore”. He has his tactics and he dies with them. He’s not very flexible let’s say but he’s a good man with a good heart. https://t.co/yIZEO37QRJ — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) January 7, 2020 Conte invece è ‘allenatore più duro con cui ho lavorato, e ho sempre detto ... Leggi la notizia su ilnapolista

