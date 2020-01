Dreams entra ufficialmente in fase gold (Di martedì 7 gennaio 2020) Dopo essere entrato in accesso anticipato l'anno scorso, lo sviluppatore Media Molecule ha iniziato il nuovo anno con un annuncio piuttosto importante riguardo l'ambizioso Dreams.Un nuovo tweet dell'account Twitter ufficiale dello studio, ha rivelato che Dreams è ora ufficialmente in fase gold. Ciò significa che il lavoro necessario per completare il gioco prima di distribuirlo in tutto il mondo è stato concluso. Oltre all'annuncio, Media Molecule ha anche condiviso un'immagine del team che ha lavorato al gioco con un disco Blu Ray della versione finale di Dreams.Dreams è destinato a essere la prima uscita esclusiva di Sony del 2020 ed è destinato a essere una delle esclusive finali per PS4 prima dell'arrivo di PS5. Nel corso dell'ultimo anno, coloro che hanno giocato al gioco attraverso l'accesso anticipato hanno realizzato moltissime creazioni incredibili che vanno dalle nuove ... Leggi la notizia su eurogamer

infoitscienza : Dreams entra in fase Gold, ecco l'annuncio di Media Molecule - Jessica97737031 : @paola_zadra @Vallescrivia1 @Marco_dreams E che c'entra con la stonza divertita dalla morte che ha provocato? Io la… - tech_gamingit : Dreams entra in fase GOLD, il lancio della versione 1.0 è prevista per il 14 Febbraio 2020 -