Contro albero con il bob, morto bimbo di 4 anni (Di martedì 7 gennaio 2020) Francesca Bernasconi Il bimbo si era schiantato, insieme al fratellino di 2 anni, Contro un albero, mentre scendeva da un pendio con il bob Stava giocando con il fratellino più piccolo e stavano scendendo lungo un pendio innevato con il bob. Ma, il piccolo avrebbe perso il Controllo dello slittino e i fratellini si sono schiantati Contro un albero. Il bambino più grande, di 4 anni, è morto ieri, ma le sue condizioni erano apparse gravi, da subito dopo l'impatto, che sarebbe stato molto violento. Lo scorso 4 gennaio, i due bambini si trovavano insieme ai genitori in Val Viola, Valdidentro, in provincia di Sondrio. Secondo le testimonianza raccolte dai militari del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Bormio, che indaga sull'incidente, i fratellini stavano giocando in un'area al di fuori delle piste da sci, con pendii in cui si trovano boschi e piccole baite. A un certo ... Leggi la notizia su ilgiornale

