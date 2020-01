Atac: a fermata Barberini collaudi positivi per tre scale su quattro (Di martedì 7 gennaio 2020) Roma – In relazione a notizie di stampa, che riportano erroneamente che le quattro scale di Barberini non avrebbero superato il collaudo, Atac precisa che per una delle quattro scale (sottoposta a revisione generale) le Autorita’ Ministeriali competenti hanno gia’ rilasciato il nullaosta tecnico all’esercizio. Altre due scale, oggetto di interventi di tipo straordinario, sono state collaudate con esito positivo dai tecnici Atac, avendo il Ministero comunicato non necessaria la propria presenza. Per la quarta scala, anch’essa sottoposta a revisione generale ed unica a non aver superato con esito positivo prove e verifiche, sono in corso, a cura di Otis, le attivita’ tecniche al termine delle quali il collaudo sara’ ripetuto. Cosi’ in un comunicato Atac. L'articolo Atac: a fermata Barberini collaudi positivi per tre scale su quattro proviene ... Leggi la notizia su romadailynews

