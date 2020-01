Space Invaders Invisible Collection: Giochi e nuovo Trailer (Di lunedì 6 gennaio 2020) Annunciato lo scorso Giugno, Space Invaders Invisible Collection per Nintendo Switch porterà una delle saghe retrogames più note sull’ibrida di casa Kyoto a partire da Marzo in Giappone. Quest’oggi possiamo svelarvi la lista completa di tutti i titoli presenti nelle versioni del gioco, un nuovo Trailer e la data di uscita per il sol levante. Standard Edition di Space Invaders: Invisible Collection Space Invaders (1978, Arcade) – Original VersionSpace Invaders (1978, Arcade) – Color VersionSpace Invaders Part II (1979, Arcade)Majestic Twelve: The Space Invaders Part IV (1990, Arcade)Super Space Invaders ’91 (1991, Arcade) – Overseas Version of Majestic TwelveSpace Invaders Extreme (2018, PC)Space Invaders Gigamax 4 SE (2018, Real Event) – Supports Four-Player Co-opArkanoid vs. Space Invaders (2017, iOS / ... Leggi la notizia su gamerbrain

