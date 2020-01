Sky – Daniele De Rossi: la decisione che spiazza tutti! (Di lunedì 6 gennaio 2020) De Rossi si ritira! Appende gli scarpini al chiodo! Notizie calcio – Daniele De Rossi ha deciso, si ritira. Lo riporta SkySport. L’ex capitano della Roma, dopo l’esperienza al Boca Juniors, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Lo farà anticipatamente rispetto al contratto che sarebbe scaduto a giugno. Seguiranno aggiornamenti. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI VIDEO – Malcuit rivede il campo: primo allenamento dopo l’infortunio Sportitalia – Mercato Napoli in uscita: è fatta per due cessioni all’Empoli Mercato Napoli, c’è il sì di Gattuso al 2°acquisto. Il Mattino: più facile l’affare Koutris Zenga: ”Napoli? Adoro Gattuso. Ecco cosa manca a Rino” Calciomercato Napoli, spunta Igor per la difesa Calciomercato Napoli, Koulibaly nel mirino del West Ham Venerato spiega i motivi della crisi del Napoli Buffon ... Leggi la notizia su forzazzurri

