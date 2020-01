Sesso in Thailandia: torna con gonorrea/ E importa batterio resistente ad antibiotici (Di lunedì 6 gennaio 2020) Sesso in Thailandia: torna da vacanza con la gonorrea. 45enne di Treviso importa batterio resistente ad antibiotici che gli ha causato una infezione rara. Leggi la notizia su ilsussidiario

giovannipiano64 : Vacanza sessuale in Thailandia, torna a Treviso con una rara forma di gonorrea - infoitsalute : Vacanza in Thailandia e sesso: torna a Treviso con un'infezione rara - badicea : Vacanza in Thailandia e sesso: torna a Treviso con un'infezione rara -