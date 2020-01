Salgono a 7 i turisti morti nella strage stradale in Alto Adige (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il giorno dopo è quello dello strazio. È il giorno del doloroso arrivo dei familiari delle sette vittime della strage di Lutago in Alto Adige. nella notte tra sabato 4 e domenica 5 in quella che è l'ultima valle d'Italia prima dell'Austria, un giovane Altoatesino di 27 anni messosi alla giuda in forte stato di ebbrezza (1,97 grammi/litro il tasso di alcol nel sangue), con la sua potente Audi TT nera ha falciato 17 persone uccidendone sei sul colpo mentre la settima è deceduta oggi in ospedale). Era un gruppo di giovani tedeschi che erano rientrati da una serata nell'unica discoteca dell'alta valle. Erano prossimi ad attraversare la strada per fare rientro alla casa-vacanza dove alloggiavano quando sono stati violentemente investiti dall'auto sportiva lanciata, almeno queste sono le stime, a 100 chilometri orari in un tratto di strada dove il limite è 50. I morti, che ... Leggi la notizia su agi

