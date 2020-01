Rula Jebreal, esclusa da Sanremo “Invitino chi vogliono” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Rula Jebreal esclusa a priori da Sanremo secondo la decisione dei vertici della televisione pubblica, scoppia la polemica politica e non Rula Jebreal non potrà partecipare a Sanremo perché esclusa dai vertici Rai, scoppia la polemica tra i Big del Parlamento. Grande solidarietà per la giornalista e pressing per dire “no” ad una Rai sovranista che ha scelto di non far partecipare la professionista al Festival di Sanremo. La giornalista israeliana con cittadinanza italiana di origine palestinese non potrà partecipare all’edizione del Festival della canzone italiana. Amadeus l’aveva invitata all’Odeon per parlare di violenza contro le donne. Insieme a lei sarebbero anche arrivate Oprah Winfrey e Michelle Obama. Però, non sarà così perché secondo la Rai, ci sarebbero state troppe polemiche e quindi era meglio non prevedere questo tipo di ospitata nel festival della canzone ... Leggi la notizia su kontrokultura

repubblica : Oggi su Rep: ???? Rula Jebreal: “Io censurata perché rappresento l’Italia inclusiva e tollerante E questo fa paura” [… - fattoquotidiano : Sanremo, Rula Jebreal: “La Rai voleva che rinunciassi spontaneamente, ho rifiutato. Attacchi partiti da persone vic… - HuffPostItalia : Rula Jebreal: 'Volevano che rinunciassi a Sanremo spontaneamente. Mi sono rifiutata. La mia diversità fa paura' -