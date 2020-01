Repubblica: Conte e Gattuso, gemelli diversi. Vigilia al miele, ma dopo la stretta di mano sarà battaglia (Di lunedì 6 gennaio 2020) Napoli-Inter è anche il confronto tra Gattuso e Conte, due “gemelli diversi”, li definisce Repubblica. In primo luogo, devono esorcizzare entrambi il tabù del San Paolo “dove l’Inter non vince in campionato da 23 anni e il Napoli dal 19 ottobre” Ma soprattutto, quella di stasera è una partita tra due uomini, entrambi meridionali, che si stimano e che non sono poi così diversi. “La resa dei conti di stasera a Fuorigrotta, via di mezzo tra una partita a scacchi e un round di pugilato, è il leale faccia a faccia tra due uomini di calcio partiti dal sud, che si stimavano da rivali sul campo e continuano a farlo da allenatori. Non sorprende la Vigilia al miele, con il reciproco scambio di complimenti”. Ieri, in conferenza stampa, Gattuso ha elogiato l’Inter di Conte e Conte ha esaltato il lavoro del collega al Milan. Scrive il ... Leggi la notizia su ilnapolista

