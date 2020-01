Programmi tv | Martedì 7 gennaio 2020 | Stasera in tv

Stasera in tv martedì 31 dicembre 2019 - Programmi e film : L’anno che verrà - Gli Aristogatti - Capodanno in Musica : Stasera in tv 31 dicembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky Cosa prevede la guida di Stasera in tv 31 dicembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata ...

Programmi TV di stasera - martedì 31 dicembre 2019. Amadeus - Federica Panicucci - musica - circo e tanto cinema per aspettare il 2020 : Gli Aristogatti Rai1, Rai2, Rai3, Rete4, Canale5, La7, Tv2000, SkyTg24, RaiNews 24, TgCom24: ore 20.30: Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Dal Palazzo del Quirinale il consueto appuntamento con il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Rai1, ore 21.00: L’Anno che verrà Potenza, capoluogo della Basilicata, fa da cornice al capodanno di Rai1 che con L’Anno che Verrà accompagnerà il ...

Programmi TV di stasera - martedì 24 dicembre 2019. Per il dodicesimo anno consecutivo Italia1 festeggia la Vigilia di Natale con Una Poltrona per Due : Una Poltrona per Due - Dan Aykryod e Eddie Murphy Rai1, ore 21.20: Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco Dalla Basilica di San Pietro va in onda la Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco. a cura del Tg1, Rai Vaticano e in collegamento con Vatican Media. La telecronaca è di Ignazio Ingrao, la regia di Manuela Leombruni. Rai2, ore 21.20: Alla Ricerca di Dory Film del 2016, di Andrew Stanton, Angus MacLane. Trama: Dory vive ...

Programmi TV di stasera - martedì 17 dicembre 2019. Su Canale5 «Il Libro della Giungla» : Il Libro della Giungla Rai1, ore 21.35: Ognuno è perfetto - 1^Tv Fiction di Giacomo Campiotti del 2019, con Edoardo Leo, Cristiana Capotondi, Nicole Grimaudo, Piera degli Esposti, Gabriele Di Bello, Alice De Carlo, Aldo Arturo Pavesi. Primo episodio: Di nascosto dal padre, Rick scappa per andare da Tina, che si trova in un centro di espulsione. I due si giurano amore eterno e si scambiano anelli di fortuna. Ma la ragazza infine viene ...

Programmi TV di stasera - martedì 10 dicembre 2019. Su Rai1 Diane Lane in «Parigi può attendere» : Diane Lane in Parigi può attendere Rai1, ore 21.35: Parigi può attendere – 1^Tv Film di Eleanor Coppola del 2016, con Diane Lane, Arnaud Viard, Alec Baldwin. Prodotto in Usa. Durata: 92 minuti. Trama: Sposata da anni con un impegnatissimo produttore cinematografico, Anne accetta un passaggio da Jacques, socio in affari del marito, per raggiungere Parigi partendo da Cannes. In sua compagnia, la donna riscoprirà la gioia di vivere. Rai2, ...

Guida tv martedì 10 dicembre i Programmi di oggi : Guida tv martedì 10 dicembre – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 Parigi può attendere 1a Tv Rai 2 ore 21:20 Le spie della porta accanto 1a Tv Rai 3 ore 21:20 #cartabianca Canale 5 ore 20:50 Inter- Barcellona Rete 4 ore 21:30 Fuori dal Coro Italia 1 ore 21:30 Le Iene Show La7 ore 21:15 dimartedì Tv8 ore 21:25 Il Natale di Joy Nove ore 21:25 Babbo Natale non viene da nord Serie Tv e Film in Tv Guida Tv martedì 10 dicembre Le ...

