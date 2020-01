Panico a Uomini e Donne, nuovo amore per Gemma Galgani: lui la prende e la bacia davanti a tutti, lei sviene (Di lunedì 6 gennaio 2020) Nuova registrazione del parterre senior di U&D Nel fine settimana presso lo studio 6 dell’Elios di Roma sono state realizzate ben due registrazioni del Trono over di Uomini e Donne. Come sempre, la protagonista assoluta è stata Gemma Galgani che si è liberata dalla presenza di Juan Luis Ciano. Infatti la settimana scorsa il cavaliere napoletano è stato invitato da Maria De Filippi di lasciare il parterre senior. Nella nuova puntata gran parte è stata dedicata ad una sfilata di moda che ha visto protagonisti sia le dame che i cavalieri. Massimiliano ha impersonato Richard Gere nella pellicola Ufficiale e Gentiluomo. A quel punto l’uomo ha afferrato tra le sue braccia Aurora facendole fare il giro dello studio. Subito dopo l’ha portata fuori dandole un bacio appassionato. Un’azione che ha commosso moltissimo la piemontese. Gemma Galgani ha un mancamento in ... Leggi la notizia su kontrokultura

