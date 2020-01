Napoli, un locale su 10 vende alcol ai minori: “Bere è come un post su instagram” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Giro di vite da parte della polizia municipale per la vendita di alcolici ai minorenni a Napoli. Dei 110 locali controllati negli ultimi tre mesi 15 sono stati beccati a vendere alcolici a minorenni senza nessun controllo dell’età degli avventori. I controlli sono stati eseguiti dai Vigili Urbani con un’unità operativa dedicata, quella per la Tutela minori ed Emergenze Sociali. Secondo i dati diffusi dal comando dei caschi bianchi, guidato dal generale Ciro Esposito, sono stati 110 i baretti controllati e 15 quelli verbalizzati per la vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni, nell’ultimo trimestre. Sette esercenti sono stati poi deferiti all’autorità giudiziaria per la violazione che punisce chi vende e cede alcolici a minori. Tutti verbalizzati e segnalati all’autorità, per un reato che prevede una pena fino ad un ... Leggi la notizia su anteprima24

