Medici in trincea, telecamere per combattere le vergognose aggressioni (Di lunedì 6 gennaio 2020) Fnomceo e Governo continuano a parlare dei problemi del comparto sanitario, non con specifico riferimento alla questione dell’imbuto formativo. Questa volta è la sicurezza degli operatori ad impegnare il dibattito pubblico. In un lungo post questo pomeriggio il professor Saraceni raccoglie alcuni dei recenti attacchi nei confronti dei Medici, violenze divenute socialmente inaccettabili. Purtroppo non … L'articolo Medici in trincea, telecamere per combattere le vergognose aggressioni proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

