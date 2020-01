Mafia: omicidio Mattarella, Fioravanti replica a pm Tartaglia ‘Giusto il suo appello a collaborare’ (Di lunedì 6 gennaio 2020) Palermo, 6 gen. (Adnkronos) – “Mi è sembrato un appello molto garbato. Molto giusto nei toni e anche nella sostanza. Sto valutando se esiste un modo altrettanto giusto e garbato per rispondergli. Ci devo ancora pensare. Non vorrei uscire dal seminato”. Con queste parole, Valerio Fioravanti replica a distanza al pm Roberto Tartaglia, il consulente della Commissione nazionale antiMafia che nei giorni scorsi ha lanciato un appello per la sua collaborazione sul caso dell’omicidio di Piersanti Mattarella. Intervistato dal sito ‘IlSicilia.it’, Fioravanti alla domanda ‘Ma lei sarebbe disposto a collaborare?’ ha replicato: “Sono favorevole alla stessa collaborazione che diedi a Falcone a suo tempo”.E parla del suo incontro con Giovanni Falcone: “Quando mi chiese dell’omicidio Mattarella, io a Falcone dissi ‘ ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

