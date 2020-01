Justine Mattera Instagram, mini dress argento e scollatura vertiginosa: «Che femmina!» (Di lunedì 6 gennaio 2020) Justine Mattera continua a stupire i suoi fan su Instagram con foto sempre più provocanti e sensuali. Più di 350 mila followers e una bellezza che il tempo non riesce a scalfire. La showgirl è uno dei personaggi del web più amati e le sue foto sulla nota piattaforma fanno sognare i fan che pendono letteralmente dalle sue labbra. Lei, come poche sue colleghe, ha il talento di saper ammaliare con un solo sguardo. Provocante e mai volgare. Il suo fisico longilineo e il suo viso da bambola le donano un’eleganza fuori dal comune. Il suo ultimo post su Instagram ne è proprio un esempio. Leggi anche: Ivana Mrazova svolta erotica Instagram, glutei nudi galleggiano nella vasca: «Fai incendiare l’acqua! » Justine Mattera e Instagram Una bellezza senza tempo quella della bellissima Justine Mattera. La showgirl di origini americane è da tanto tempo una vera e propria italiana. Ex di Paolo ... Leggi la notizia su urbanpost

