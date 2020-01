Iran-Usa, pronta la vendetta: “Nemmeno morte Trump sarebbe sufficiente” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Iran-Usa, pronta la vendetta dello stato islamico come annunciato in queste ore dal brigadiere generale Amir Ali Hajizadeh. Cresce la tensione tra Iran e Usa in seguito all’uccisione del generale Soleimani da parte degli USA in un raid su Baghdad nella notte tra il 2 e il 3 gennaio. In occasione dei funerali dell’ex capo … L'articolo Iran-Usa, pronta la vendetta: “Nemmeno morte Trump sarebbe sufficiente” proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

robertosaviano : Con questo disegno @ManaNeyestani racconta le manifestazioni di cordoglio in Iran per il generale Soleimani. L'Iran… - riotta : Tanti aspettano la rappresaglia iraniana come prima conseguenza raid #Soleimani ma è il parlamento in Iraq che parl… - Avvenire_Nei : Il #Papa: la #guerra porta solo morte, tenere accesi dialogo e autocontrollo -