Harvey Weinstein | al via al processo per gli stupri e le aggressioni sessuali La procura

A quasi due anni dall'esplosione dello scandalo è iniziato a New York il processo a Harvey Weinstein, l'ex produttore di Hollywood travolto da un'ondata di denunce di aggressioni sessuali. Il 67enne, in abito scuro e capelli arruffati, è arrivato in aula usando un girello, a seguito di un recente intervento alla schiena: quando gli è stato chiesto come stesse la schiena, ha risposto con un sorriso accennato e ha fatto il gesto di 'così e così' con la mano. L'udienza all'uomo accusato di diversi episodi è stata dedicata a questioni procedurali ed è stata molto breve. Le accuse a suo carico hanno portato alla nascita del movimento #MeToo. E sono stati moltissimi gli uomini potenti, in diversi settori non solo quello dello spettacolo a essere travolti e costretti a lasciare i loro posti di lavori. La selezione della giuria comincerà martedì.

