Golf, Justin Thomas emerge dal playoff con Schauffele e Reed per vincere il Sentry Tournament of Champions 2020 del PGA Tour (Di lunedì 6 gennaio 2020) Justin Thomas rimonta, vince, poi butta via e alla fine rivince il Sentry Tournament of Champions 2020 di Golf. Un finale più che tormentato per il ventiseienne del Kentucky che era entrato nell’ultimo giro sul Plantation Course di Kapalua a Maui (Hawai) con un colpo di ritardo dal connazionale Xander Schauffele ma alla fine è riuscito ad alzare le braccia al cielo e trovare la dodicesima vittoria in carriera in un fantastico playoff a tre contro lo stesso Schauffele e l’altro americano Patrick Reed. Dopo aver chiuso in par le prime sette buche il motore di Thomas si è scaldato e ha messo a segno quattro birdie di fila e poi altri due alla 14 e alla 15 per prendere il controllo delle operazioni nel momento clou della domenica. Qui un grosso calo di concentrazione, o forse una non perfetta gestione della pressione ha fatto accadere l’impensabile. Due brutti bogey nelle ... Leggi la notizia su oasport

