Golden Globe, Awkwafina è la prima donna asiatica premiata come miglior attrice Golden Globe 2020, un'edizione che entrerà nella storia, grazie ad Awkwafina, la prima donna asiatica ad aver ottenuto il premio come miglior attrice protagonista nel film "The Farewell – Una bugia buona" di Lulu Wang. Awkwafina (Nora Lum) ha dovuto vedersela con Cate Blanchett, Emma Thompson, Beanie Feldstein e Ana De Armas, ma alla fine ha trionfato con la sua Billi. Un grande traguardo tagliato dall'attrice. Il pubblico ha conosciuto Awkwafina come un volto comico, mentre in The Farewell lascia conoscere anche il suo lato più drammatico (anche se i Golden Globe hanno inserito il film nella categoria di migliore commedia). "È davvero facile farti scoppiare un palloncino d'acqua in faccia e ridere. Questo è quello che ho imparato a fare crescendo. Essere veramente ...

