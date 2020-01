Golden Globe 2020 vincitori, Joaquin Phoenix miglior attore per Joker (ricordando Venezia 76) (Di lunedì 6 gennaio 2020) Golden Globes 2020 premiazioni: Joaquin Phoenix salva Joker, il "nostro" Joker, Sam Mendes trionfa con 1917, bene C'era una volta a HollywoodPresentato in anteprima mondiale a Venezia 76 e vincitore del Leone d’oro, Joker di Todd Philipps trionfa alla 77esima edizione dei Golden Globes 2020 grazie al suo protagonista Joaquin Phoenix. Quattro candidature per l’opera di Todd Philipps, secondo miglior incasso italiano del 2019 con quasi € 29.000.000. Un successo annunciato in questa 77esima edizione che spiana la strada per il grande obiettivo prefissato agli Oscar 2020. Nella lunga notte al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills, Joker conquista 2 Golden Globes su quattro disponibili. Joaquin Phoenix ha ricevuto il Golden Globes per miglior attore protagonista in un film drammatico, insieme a Hildur Guðnadóttir Golden Globes 2020 per miglior colonna sonora originale. Sam ... Leggi la notizia su spettacoloitaliano

SkyTG24 : Ecco tutti i candidati e i favoriti per i #GoldenGlobes ?? La cerimonia di premiazione andrà in onda questa notte a… - RaiNews : #GoldenGlobes: la prima notte dell'anno dedicata alle star del cinema è arrivata. Alle 20 ora di New York (le due d… - tivillari : RT @AlbertoFuschi: #Joker miglior colonna sonora originale, #JoaquinPhoenix miglior attore. Due #GoldenGlobes su quattro per Joker (ricorda… -