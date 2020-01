Giustizia, Salvini sta con i poliziotti malmenati: "Noi siamo con voi mentre il Pd vi vuole schedare" (Di lunedì 6 gennaio 2020) Matteo Salvini è in Emilia Romagna per il tour elettorale in vista delle elezioni regionali del 26 gennaio. Oggi, sei gennaio, parteciperà alla Befana del Poliziotto a Bologna organizzata dal sindacato di polizia del Sap. Per questa manifestazione sia il sindacato sia il leader della Lega hanno subi Leggi la notizia su liberoquotidiano

matteosalvinimi : #Salvini: Riforma del processo penale è scomparsa. La proposta della riforma della giustizia è un obbrobrio: tiene… - Capezzone : +++Oggi su @LaVeritaWeb+++ La corsa a ostacoli giallorossa: #prescrizione e #giustizia, #Autostrade, decisione dell… - angel_other : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Riforma del processo penale è scomparsa. La proposta della riforma della giustizia è un obbrobrio: tiene pot… -