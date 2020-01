Giorgi-Serena Wiliams, WTA Auckland 2020: orario d’inizio, programma, tv e streaming (Di lunedì 6 gennaio 2020) Battesimo di fuoco nella notte italiana in un main draw nel 2020 per Camila Giorgi: domani, martedì 7 gennaio, farà il suo esordio l’azzurra nel tabellone principale del torneo WTA di Auckland, in Nuova Zelanda: nel secondo match a partire dalle ore 3.00 italiane di questa notte, Camila Giorgi sarà opposta alla statunitense Serena Williams. La sfida tra l’azzurra Camila Giorgi e la statunitense Serena Williams sarà visibile in diretta tv su SupertennisTV ed in diretta streaming su supertennis.tv. Di seguito il programma completo della sfida in programma domani, martedì 7 gennaio, quale secondo match a partire dalle ore 03.00 italiane. COME SEGUIRE LIVE Giorgi-Serena WILLIAMS Martedì 7 gennaio, secondo match dalle ore 03.00 italiane Camila Giorgi (Italia)-Serena Williams (USA) Guida tv – Diretta su SuperTennisTV Guida streaming – Diretta su ... Leggi la notizia su oasport

