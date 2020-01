Eden - Un pianeta da salvare, il palinsesto di La7 ora è più completo (Di martedì 7 gennaio 2020) live placement Urbano Cairo alla presentazione dei palinsesti autunnali di La7 l'ha presentata come la 'Greta Thunberg ante litteram' per via del suo lungo impegno sul piccolo schermo per la salvaguardia dell'ambiente. Grazie all'innesto di Licia Colò con il suo Eden - Un pianeta da salvare, del quale è stato trasmesso uno speciale lo scorso ottobre, sicuramente il menu del canale è sicuramente più completo.In una La7 affollata da talk show nella programmazione praticamente in ogni fascia oraria e in quasi tutti i prime time, Eden è una trasmissione per nulla avulsa dalla mission della rete, un format di politica ambientale privo di dibattito in studio che si basa sui reportage realizzati in angoli del mondo come Norvegia, Amazzonia, India, Cina e Namibia.Eden - Un pianeta da salvare, il palinsesto di La7 ora è più completo pubblicato su TVBlog.it 07 gennaio 2020 ... Leggi la notizia su blogo

