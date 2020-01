Condannato il santone dei miracoli: è accusato di oltre 300 violenze sessuali (Di lunedì 6 gennaio 2020) Uno dei più grandi scandali di violenza sessuale nella storia del Brasile è arrivato ad un primo verdetto. Il santone noto come João de Deus è stato Condannato a 19 anni e 4 mesi di galera per lo stupro di 4 donne. Tuttavia, sono oltre 300 le accuse saltate fuori, tra cui anche quelle della figlia. Un santone diventato fenomeno mediatico Il suo vero nome è João Texeira de Faria ed è il suo caso è una sorta di #metoo brasiliano. João Texeira, meglio noto come João de Deus (Giovanni di Dio) di professione però non fa il produttore cinematografico, ma il santone. Oggi ha 78 anni e in oltre 40 anni di carriera, secondo un dato riportato da Associated Press, è stato stimato abbia “curato” oltre 10.000 pazienti a settimana. Un numero enorme di persone che accorrevano da lui a Brasilia (capitale dello stato) perché dichiarava di poter curare tutto, dalla depressione al ... Leggi la notizia su thesocialpost

Condannato santone Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Condannato santone