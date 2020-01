Come Roma è diventata una discarica (Di lunedì 6 gennaio 2020) I cittadini della Valle Galeria dovrebbero essere contenti: è evidente che la discarica di Monte Carnevale non si farà. Perché grazie all’AMA che incassa una delle tariffe rifiuti più alte d’Italia in questi giorni è tutta Roma ad essere diventata una discarica. A cielo aperto. Come durante l’Epifania Roma è diventata una discarica In queste ore in cui si festeggia l’epifania sono centinaia le segnalazioni su rifiuti non raccolti nella Città Eterna, che dovrebbe essere il vanto in quanto Capitale del paese. La situazione è talmente insostenibile che c’è chi segnala i tre e più metri di altezza che hanno raggiunto i rifiuti. Superano i 3 metri di altezza i cartoni e i rifiuti accumulati in via Antonio Serra, al Fleming. Questa è la #Roma del 2020. .#5gennaio #Temi #primopiano #VirginiaRaggi #Movimento5stelle #photo #fotodelgiorno #rifiuti #emergenzarifiuti ... Leggi la notizia su nextquotidiano

