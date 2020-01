C'era una volta a... Hollywood, Quentin Tarantino: "La versione di 4 ore potrebbe arrivare tra un anno!" (Di lunedì 6 gennaio 2020) Quentin Tarantino ha spiegato che la versione di oltre 4 ore di C'era una volta a... Hollywood potrebbe arrivare tra un anno! C'era una volta a... Hollywood potrebbe ritornare con una versione della durata di 4 ore, come ha rivelato Quentin Tarantino durante un'intervista in cui ha parlato del progetto. Il regista, rispondendo alle domande di Collider, ha parlato apertamente della versione del film di 4 ore e 20, ben 2 in più rispetto a quella arrivata nei cinema. Quentin Tarantino ha spiegato commentando il montaggio alternativo di C'era una volta a... Hollywood che ha poi subito molti tagli: "Non so se un pubblico vorrebbe vederlo, ma lo amo. Quindi lo abbiamo mostrato a Tom Rothman della Sony ed era una situazione ... Leggi la notizia su movieplayer

lucianonobili : “O Bonafede e il #M5S trovano una soluzione o noi votiamo la legge Costa che riporta la #prescrizione come era prim… - aallara : C'era una volta 'lo specialista' ?? - matteorenzi : Sulla prescrizione o Bonafede trova una soluzione o noi votiamo la legge Costa che la riporta come era prima. Una g… -