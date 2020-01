Calendario sci alpino Madonna di Campiglio 2020: data, programma, orari e tv (Di lunedì 6 gennaio 2020) Appena è stato messo in archivio lo slalom di Zagabria (Croazia) disputato ieri, la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2020 propone in questa settimana un’altra prova tra i pali stretti. Mercoledì 8 gennaio, infatti, sarà tempo di un appuntamento di capitale importanza, e non solo perchè si disputerà sulle nevi italiche. I protagonisti del Circo Bianco, infatti, saranno di scena nello splendido slalom in notturna di Madonna di Campiglio, sulla pista denominata 3-Tre, uno dei palcoscenici più imperdibili di tutto il panorama, nel quale vincono solo i migliori e dove sono state scritte pagine leggendarie di questo sport. Un anno fa la gara vide il successo di Daniel Yule davanti a Marco Schwarz e Michael Matt. Ci attenderà una gara sorprendente anche in questa occasione? IN TV – Le gare della Coppa del Mondo di sci alpino sono trasmesse da Eurosport e RaiSport. In ... Leggi la notizia su oasport

