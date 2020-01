Bechis, iI vero sequestro del migranti della Gregoretti è quello perpetrato da Conte e il Pd (Di lunedì 6 gennaio 2020) Per giorni è andata in onda la sceneggiata di Matteo Renzi e dei suoi fedelissimi: "Sul caso della nave Gregoretti leggeremo le carte e decideremo solo dopo averle lette", hanno sciorinato in continuazione. Ancora sabato sera a Stasera Italia il caporuppo di Italia Viva in Senato, Davide Faraone, r Leggi la notizia su liberoquotidiano

DavideRonni : SEQUESTRATI ALL'HOTSPOT DI POZZALLO Bechis, iI vero sequestro del migranti della Gregoretti è quello perpetrato da… - MarceVann : @kiara86769608 @ale_dibattista Sia fanpage che silenzi e falsità lo citano come vero. Bechis sostiene sia vero. Nes… -