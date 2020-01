Adieu monsieur novello (Di lunedì 6 gennaio 2020) Andrea Cuomo Morto a 86 anni il personaggio simbolo del Beaujolais Da commerciante valorizzò un intero territorio Ma soprattutto rese di tendenza un vino «cenerentola» Se una sera d'autunno un bevitore può bearsi di un vino rosso leggero e beverino chiamato novello, magari in abbinamento a delle castagne appena tolte dalla brace o di un salamino artigianale, il merito è fondamentalmente suo. Di Georges Duboeuf, morto sabato sera nella sua abitazione nel villaggio di Romanèche-Thorins, nel cuore di una delle regioni vitivinicole storiche della Francia, il Beaujolais. Una terra incastrata tra la Loira e la Saona, tra le città di Mâcon e di Lione, nella Francia orientale, in quella zona nobile per i calici che è la Borgogna ma con un suo figlio prediletto, il Gamay, che dà vita a rossi franchi, sinceri, molto fruttati. Duboeuf aveva 86 anni ed era detto il «Papa del ... Leggi la notizia su ilgiornale

Adieu monsieur Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Adieu monsieur