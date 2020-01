Yesly, la smart home italiana a Las Vegas: luci e tapparelle gestite con un click (Di domenica 5 gennaio 2020) Yesly è il sistema per rendere smart ogni abitazione in pochi e semplici passi, completamente made in Italy, che verrà presentato al CES 2020, il main event in tema di elettronica di consumo e tecnologia che si terrà a Las Vegas, Nevada, dal 7 al 10 gennaio 2020. Il sistema è opera di Finder, azienda italiana che opera su scala mondiale, che sarà l’unica azienda italiana presente al Consumer Electronics Show all’interno dell’ampio padiglione dedicato ai nuovi sistemi di smart-home. Un orgoglio tutto italiano che andrà a calcare un palco internazionale prestigioso: l’evento di Las Vegas, infatti, è un luogo d’incontro unico e speciale per le aziende che operano nel settore della tecnologia di consumo. I temi trattati durante la tre giorni no-stop sono molti: dai sistemi per la casa intelligente alle tecnologie blockchain, dalle novità sui sistemi ... Leggi la notizia su ildenaro

Adnkronos : YESLY, una smart home tutta italiana a Las Vegas -