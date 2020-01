VIDEO Tour de Ski 2020, Bolshunov in trionfo! Il russo festeggia, Krueger vince la scalata del Cermis (Di domenica 5 gennaio 2020) Alexander Bolshunov ha vinto il Tour de Ski 2020, la prestigiosa competizione multi-stage di sci di fondo. Il russo si è distinto durante la durissima scalata del Monte Cermis e ha conquistato il prezioso trofeo balzando anche in testa alla classifica di Coppa del Mondo. Secondo posto in classifica generale per il suo connazionale Sergey Ustiugov mentre il norvegese Johannes Klaebo si è dovuto accontentare del terzo posto. A imporsi nella singola scalata del Cermis è stato il norvegese Simen Kruger. Di seguito il VIDEO della scalata del Cermis, ultima tappa del Tour de Ski vinto da Alexander Bolshunov. VIDEO Tour DE SKI, SCALATA DEL CERMIS: VITTORIA DI Bolshunov stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su ... Leggi la notizia su oasport

