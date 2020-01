Uomini e Donne, ecco la verità di Armando Incarnato (Di domenica 5 gennaio 2020) La verità di Armando Nelle ultime ore Armando Incarnato è al centro del gossip per un aver lasciato Uomini e Donne definitivamente. Secondo le anticipazioni sembra che Gianni Sperti abbia dimostrato con delle prove concrete la sua disonestà. Infatti si dice che abbia portato delle conversazioni che l’uomo avrebbe avuto con Donne esterne alla trasmissione. Per questo motivo Maria De Filippi l’avrebbe invitato ad andarsene e non tornare più. Deianira Marzano non ha esitato a intervenire riferendo di avere sempre avuto ragione sul suo conto. Davanti a simili accuse, il diretto interessato non ha potuto fare altro che difendersi e ricorrere alle vie legali. ‘Potete calare le ombre di questo mondo su di me. Io resterò sempre al sole’ La verità di Armando non è tardata ad arrivare, dal momento che tutti ne stanno parlando da qualche giorno. Non è mai stato visto di ... Leggi la notizia su kontrokultura

TeresaBellanova : Stasera con #ItaliaViva Salento. Tante donne e uomini che vogliono una politica diversa, una politica che sappia co… - officialmaz : 480 milioni di animali arsi vivi. 480 milioni! Almeno 18 tra uomini e donne morti. Abitazioni evacuate, incenerite.… - matteosalvinimi : Donne e uomini liberi devono ringraziare il presidente Trump e la democrazia americana per aver eliminato… -