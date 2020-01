Suits la nona e ultima stagione su Premium Stories e in streaming su Infinity (Di domenica 5 gennaio 2020) Suits su Premium Stories (e Infinity) la nona stagione Dopo 9 stagioni è arrivato il momento di chiudere le vicende dello studio associato più elegante, complicato, travagliato ed estremo della tv americana. Da lunedì 6 gennaio arriva anche in Italia la nona e ultima stagione di Suits. Creata da Aaron Korsh Suits è un legal drama insolito, in cui le aule di tribunale si vedono ben poco a discapito di grandi e lussuosi uffici in cui i diversi avvocati si scontrano e fronteggiano cercando di prevalere e di portare a casa il risultato migliore. Ovviamente il lieto fine è sempre dalla parte dei protagonisti della serie. Suits parte con l’incontro tra un avvocato Harvey (Gabriel Macht) e un ragazzo (Patrick J. Adams) non laureato ma dalle grandi capacità che fingerà a lungo, con la complicità sempre più palese dei vari soci dello studio, di essere un avvocato. Il rapporto tra Harvey e ... Leggi la notizia su dituttounpop

