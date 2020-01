Sub scomparso nel lago d’Iseo: impiegato un robot per le ricerche (Di domenica 5 gennaio 2020) È un cinquantenne di Treviolo (Bergamo) il sub inghiottito dalle acque del Sebino. Da Trento sono giunti i vigili del fuoco, che hanno a disposizione un robot in grado di immergersi nelle acque del lago d’Iseo per cercare il sommozzatore disperso. I vigili del fuoco di Lovere, Bergamo e Trento hanno circoscritto un’area specifica, dove sperano di recuperare il sub appunto utilizzando il robot che può scendere in profondità. La famiglia del cinquantenne sta seguendo le operazioni di ricerca con grande apprensione e dolore.L'articolo Sub scomparso nel lago d’Iseo: impiegato un robot per le ricerche Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

