Salvini sull’uccisione del generale Soleimani: “Ogni terrorista islamico in meno è un problema in meno” (Di domenica 5 gennaio 2020) Iran-Usa, Salvini sull’uccisione di Soleimani: “Ogni terrorista islamico in meno è un problema in meno” Matteo Salvini torna a commentare l’uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani. “Trump elimina i terroristi islamici e dal mio punto di vista fa benissimo perché ogni terrorista islamico in meno che c’è sulla faccia della terra è un problema in meno per i nostri figli“, ha detto il leader della Lega durante un comizio a Cesenatico. Nei giorni scorsi Salvini aveva ringraziato Trump in un comunicato. “Donne e uomini liberi – ha scritto – alla faccia dei silenzi dei pavidi dell’Italia e dell’Unione Europea, devono ringraziare Trump e la democrazia americana per aver eliminato uno degli uomini più pericolosi e spietati al mondo, un terrorista islamico, un nemico dell’Occidente, di Israele, dei diritti e delle libertà”. Il segretario ... Leggi la notizia su tpi

