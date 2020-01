Roma Torino 0-1 LIVE | termina il primo tempo all’Olimpico

Serie A - Roma-Torino 0-1 (LIVE). Colpi esterni di Lazio e Verona. Bene il Genoa : Serie A, i risultati di domenica 5 gennaio 2020. Apre Brescia-Lazio, chiude Roma-Torino. Esordio per Nicola sulla panchina del Genoa. ROMA – Serie A, i risultati di domenica 5 gennaio 2020. Nona vittoria consecutiva per la Lazio che in rimonta supera il Brescia. Rondinelle in vantaggio con Balotelli (al primo gol al Rigamonti) ma una doppietta di Immobile fa sognare i biancocelesti. Ritrovano i successi Verona e Genoa che superano ...

PAGELLE Roma Torino : TOP e FLOP del match VOTI dopo il primo tempo : I top e FLOP e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 18ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Roma Torino Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Roma e Torino, valido per la 18ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Belotti FLOP: Mancini VOTI Al termine del match. Leggi su Calcionews24.com

Live Roma-Torino 0-1 Belotti in gol : Roma e Torino scendono in campo quest'oggi all'Olimpico per la 18esima giornata di Serie A, penultima di andata. I giallorossi hanno giocato un'eccellente prima parte di torneo, occupano...

Roma-Torino 0-1 diretta Nel recupero vantaggio di Belotti : Roma e Torino scendono in campo quest'oggi all'Olimpico per la 18esima giornata di Serie A, penultima di andata. I giallorossi hanno giocato un'eccellente prima parte di torneo, occupano...

LIVE Roma-Torino 0-1 - Serie A calcio 2020 in DIRETTA : Belotti manda in vantaggio i granata allo scadere del primo tempo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE [embedit snippet=”adsense-articolo”] 21.40 Roma che inizia bene ma poi il Torino cresce e approfitta di una disattenzione alla fine della prima ripresa e si porta in vantaggio con Belotti. A tra poco per il secondo tempo. 47′ Finisce il primo tempo, Roma-Torino 0-1. 46′ Gooooooooooooooooooooooool, Belottiiiiiiiiiiiiiiiiiii, allo scadere del primo tempo tira dalla sinistra sul ...

Roma Torino 0-0 LIVE : Sirigu strepitoso su Pellegrini : Allo Stadio Olimpico, la 18ª giornata di Serie A 2019/20 tra Roma e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Jessica Reatini, inviata a Roma) – Allo Stadio Olimpico, Roma e Torino si affrontano nel match valido per la 18ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Roma Torino 0-0 MOVIOLA 1′ Inizia la gara dell’Olimpico! 2′ Roma subito pericolosa – Sirigu ...

Live Roma-Torino 0-0 Sirigu salva su Pellegrini : Roma e Torino scendono in campo quest'oggi all'Olimpico per la 18esima giornata di Serie A, penultima di andata. I giallorossi hanno giocato un'eccellente prima parte di torneo, occupano...

Roma-Torino 0-0 diretta Sirigu salva su Pellegrini : Roma e Torino scendono in campo quest'oggi all'Olimpico per la 18esima giornata di Serie A, penultima di andata. I giallorossi hanno giocato un'eccellente prima parte di torneo, occupano...

LIVE Roma-Torino 0-0 - Serie A calcio 2020 in DIRETTA : giallorossi in pressing alla ricerca del vantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE [embedit snippet=”adsense-articolo”] 42′ Entrambe le squadre molto alte, ma al momento restano molto attente. 40′ Errore di Veretout che stava per lanciare Berenguer in porta. 38′ Kolarov mette a rimorchio per Pellegrini che tira di prima intenzione, ma Sirigu dice ancora no al trequartista giallorosso. 36′ Ci prova da fuori Veretout, ma colpisce Zaniolo in ...

Roma Torino 0-0 LIVE : granata pericolosi con Lukic : Allo Stadio Olimpico, la 18ª giornata di Serie A 2019/20 tra Roma e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Jessica Reatini, inviata a Roma) – Allo Stadio Olimpico, Roma e Torino si affrontano nel match valido per la 18ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Roma Torino 0-0 MOVIOLA 1′ Inizia la gara dell’Olimpico! 2′ Roma subito pericolosa – Sirigu ...

Diretta/ Roma Torino - risultato 0-0 - video tv streaming : palo di Belotti! : Diretta Roma Torino streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita per la 18giornata di Serie A.

Roma Torino 0-0 LIVE : Sirigu provvidenziale su Kolarov : Allo Stadio Olimpico, la 18ª giornata di Serie A 2019/20 tra Roma e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Jessica Reatini, inviata a Roma) – Allo Stadio Olimpico, Roma e Torino si affrontano nel match valido per la 18ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Roma Torino 0-0 MOVIOLA 1′ Inizia la gara dell’Olimpico! 2′ Roma subito pericolosa – Sirigu ...

LIVE Roma-Torino 0-0 - Serie A calcio 2020 in DIRETTA : palo di Belotti in contropiede - Sirigu sventa i tentativi di Zaniolo e Florenzi! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE [embedit snippet=”adsense-articolo”] 22′ Torino che non riesce a trovare Verdi e Berenguer tra le linee e soffre in fase di impostazione. 20′ Giallo per Verdi che ferma con una trattenuta Pellegrini a centrocampo. 18′ Sirigu vola e respinge la punizione di Kolarov battuta forte ma poco precisa. 17′ Giallo per Izzo che stende Dzeko al limite dell’area di ...

Serie A - Roma-Torino 0-0 (LIVE). Colpi esterni di Lazio e Verona. Bene il Genoa : Serie A, i risultati di domenica 5 gennaio 2020. Apre Brescia-Lazio, chiude Roma-Torino. Esordio per Nicola sulla panchina del Genoa. ROMA – Serie A, i risultati di domenica 5 gennaio 2020. Nona vittoria consecutiva per la Lazio che in rimonta supera il Brescia. Rondinelle in vantaggio con Balotelli (al primo gol al Rigamonti) ma una doppietta di Immobile fa sognare i biancocelesti. Ritrovano i successi Verona e Genoa che superano ...