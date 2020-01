Nevrotika vol.1-2-3 dal 6 all’ 8 gennaio al Teatro de’ Servi (Di domenica 5 gennaio 2020) Inaugura il nuovo anno dal 6 all’ 8 gennaio al Teatro de’ Servi, nell’ambito della Stagione Fuoriclasse dedicata alla drammaturgia contemporanea, Nevrotika vol.1-2-3, spettacolo scritto e diretto da Fabiana Fazio. Un piccolo ironico tuffo nell’inconsapevolezza, che ci rende vittima di noi stessi, delle nostre piccole o grandi nevrosi e del tempo in cui viviamo. Fobie, manie, ossessioni, ansie… nessuno può dirsi salvo. Tre “appestate emozionali”, prese come esempio tra le altre. Tre donne affette, come altri, da quella “malattia” che si manifesta proprio nella convivenza sociale. Un vero catalogo in tre volumi in cui si racchiudono aspetti di alcune delle nevrosi contemporanee. C’è il prototipo di chi è dominata dalla paura, dubbiosa, iper vigile, paranoica, goffa… certa della propria scarsa intelligenza e del fatto che tutti la considerino una scema. C’è ... Leggi la notizia su romadailynews

