Meningite, quinto caso nella Bergamasca: 16enne ricoverato in gravi condizioni. Code per le vaccinazioni in tutta la zona (Di domenica 5 gennaio 2020) Il ragazzo di Castelli Calepio è stato ricoverato ieri con febbre e problemi respiratori, i medici confermano: sepsi da meningococco. Nello stesso paese lavorava Marzia Colosio, l'infermiera morta pochi giorni fa Leggi la notizia su repubblica

repubblica : Meningite, quinto caso nella Bergamasca: 16enne ricoverato in gravi condizioni. Code per le vaccinazioni in tutta l… - Corriere : Meningite, sedicenne gravissimo in provincia di Bergamo. È il quinto caso in poche settimane - Corriere : Meningite, sedicenne gravissimo in provincia di Bergamo. È il quinto caso in poche sett... -