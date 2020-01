Lodi, rissa tra camionisti finisce a sprangate: 47enne con una grave ferita alla test, è in coma (Di domenica 5 gennaio 2020) Un uomo di 47 anni è rimasto gravemente ferito in una rissa tra camionisti finita a sprangate a Tavanazzano con Villaresco, in provincia di Lodi. All'arrivo dei soccorritori del 118 la vittima era già priva di sensi con una ferita alla testa. Trasportato in ospedale in codice rosso, è in coma. Sul caso indagano i carabinieri. Leggi la notizia su milano.fanpage

