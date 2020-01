LIVE Tour de Ski 2020, Cermis in DIRETTA: Therese Johaug detta il passo, gruppo ancora compatto! (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:28 A metà gara le big sono ancora tutte insieme, sono in 16 nel gruppetto al comando. 13:25 Al momento la migliore italiana è Comarella in 18ma posizione. 13:24 Dopo aver lasciato la volata alle altre, Johaug si è subito riportata in testa a dettare il passo, sulla ruota Weng e Oestberg. 13:22 Lampic vince lo sprint per i punti del km 2.3, seguono Nepryaeva e Diggins. 13:19 La neve veloce penalizza Therese Johaug, che per ora non riesce a fare la differenza. 13:16 Cominciata la mass start femminile! 13:13 Potrebbero rientrare almeno nella lotta per il podio la norvegese Heidi Weng, quinta a 47″, e la svedese Ebba Andersson, sesta a 1’07”. 13:10 Oggi Oestberg partirà con 23″ di ritardo in classifica da Johaug, la quale però era assente lo scorso anno, avendo scelto di concentrarsi sui Mondiali. 13:05 Nella scorsa ... Leggi la notizia su oasport

SanteriaMilano : Venerdì 24 Gennaio in #SanteriaToscana31 I Massimo Volume live in Santeria. Contemporaneamente al nuovo tour, la b… - InterCLAzionale : RT @OA_Sport: LIVE Sport Invernali, risultati 5 gennaio in DIRETTA: Gross ci prova a Zagabria, il Tour de Ski si chiude col Cermis. Bagnis… - zazoomblog : LIVE Sport Invernali risultati 5 gennaio in DIRETTA: Gross ci prova a Zagabria il Tour de Ski si chiude col Cermis.… -