LIVE Sci alpino, Slalom Zagabria 2020 in DIRETTA: VINATZER SUL PODIO! Esplode un talento puro! (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.30 Quarta vittoria in carriera in Coppa del Mondo per il francese Noel, che ha beffato per soli 7 centesimi lo svizzero Zenhaeusern. Fantastico terzo posto e primo podio per Alex VINATZER, distante appena 0.29. Oggi potrebbe essere nata la rivalità del decennio in Slalom tra Noel e VINATZER, rispettivamente classe 1997 e 1999. 18.28 Zenhaeusern è secondo a 0.07 da Noel! Vince la Francia, ma fa festa anche l’Italia: ALEX VINATZER E’ TERZO! Oggi è esploso un talento annunciato! 18.27 FUORIIIIIIIIIIIIIII!!! FUORI MATT, VINATZER E’ SUL PODIO A 20 ANNIIIIIIIIIIIIIIIII!!! Lo attendevamo come un Messia: E’ ARRIVATO!!! IMMENSOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! 18.25 Strasser finisce dietro! E’ sesto a 0.71. Ne mancano due: se uno dei due finirà dietro VINATZER, sarà PODIO! Ora l’austriaco Matt, poi Zenhaeusern. 18.24 ... Leggi la notizia su oasport

